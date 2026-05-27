جلسه هماهنگی و پیشبرد فرآیند اتصال به شبکه سراسری طرح ۱۵ مگاواتی نیروگاه خورشیدی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیجفارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علمالهدایی، معاون عمرانی استانداری خوزستان، با اشاره به جایگاه ویژه انرژیهای تجدیدپذیر در برنامههای توسعه استان، بر لزوم همافزایی و تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در اجرای این طرح استراتژیک تأکید کرد.
معاون عمرانی استانداری خوزستان با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته تاکنون، بر ضرورت پیگیری مستمر و رفع هرگونه چالش اداری و فنی در مسیر بهرهبرداری سریعتر از این نیروگاه تأکید کردو خواستار شد تا با عزمی راسخ و برنامهریزی دقیق، این پروژه سبز در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری کامل برسد تا گامی مؤثر در جهت تأمین انرژی پاک و توسعه پایدار در استان برداشته شود.
وی با ابراز اطمینان از موفقیت این طرح، از کلیه مسئولین حاضر در جلسه خواست تا با نظارت مستمر، فرآیند اتصال به شبکه را با سرعت و کیفیت مطلوب به پایان برسانند.