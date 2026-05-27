شیراز میزبان اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان
اردوی آماده سازی تیم کشتی فرنگی جوانان ۹ تا ۱۹ خرداد به میزبانی استان فارس در شهر شیراز برگزار میشود.
۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان) علیرضا امیری (فارس)
۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری (تهران)
۶۳ کیلوگرم: علی غریبی (خوزستان)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (فارس)
۷۲ کیلوگرم: ایلیا علیخانی (فارس) آرش محمدیان
۷۷ کیلوگرم: امیر مهدی سعیدی نوا (قم)
۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران)
۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم)
۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) محمدحسن طرفی نژاد (اروند)
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی (خوزستان) محمدکریمی اصل (آذربایجان شرقی)
سرمربـی: حمید باوفـا
مربیان: مهرداد اسفندیاری فر - روح اله دل انگیز- مهدی علیزاده- ایرج نوروزی
مربی سازنده: طیب حیدری
مربیان معرفی شده توسط اندیشکده: مصطفی لهسایی (کرمان) – سجاد امیری (البرز)
مربی بدنساز: بهمن میرزایی
ماساژور: فرشید فرزان
سرپرست: امیر آذری