استاندار گلستان با تأکید بر اینکه جبهه امروز کشور، جبهه اطلاعرسانی و روایتسازی است، اعلام کرد که ضعف در روایت اول موجب شده بسیاری از خدمات دستگاهها دیده نشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیاصغر طهماسبی روابطعمومیها را خط مقدم جنگ روایتها دانست و گفت: نگفتنِ خدمت، نه تواضع است و نه پرهیز از ریا؛ بلکه خیانت به مردم و موجب کاهش تابآوری جامعه است.
استاندار گلستان با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای بینالمللی گفت: در حالی که بسیاری از کشورهای توسعهیافته با کوچکترین بحران دچار التهاب میشوند، خدماترسانی، توسعه و عمران در ایران حتی در شرایط جنگی متوقف نشده است. این واقعیتها باید به گوش مردم برسد.
استاندار گلستان روابطعمومیها را «مشاور امین مدیران» و «اتاق فکر دستگاهها» خواند و خواستار حضور فعال آنان در جلسات تصمیمگیری شد.