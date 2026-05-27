مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی نفوذ توده هوای گرم و افزایش دما تا روز جمعه در سطح استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد : طی روزهای پنجشنبه و جمعه وقوع دماهای ۴۷ درجه و بالاتر در نیمه جنوبی تا بخشهای مرکزی استان مورد انتظار است.
وی گفت : طی روزهای جمعه و شنبه با گذر موج ضعیفی از فراز استان، موجب ابرناکی، کاهش محسوس دما (۵ تا ۸ درجه) و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای در اغلب نقاط استان خواهد شد.
سبزه زاری افزود : با توجه به میزان شدت وزش باد احتمال گردوخاک محلی و موقتی نیز در بخشهای جنوبی، غربی و مرکزی دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز طی این مدت مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته آغاجاری با ۴۵ و ایذه با ۱۸.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۲.۳ و کمینه ۲۹ درجه سانتیگراد رسیده است.