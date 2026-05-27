به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان فلاورجان با اشاره به اجرای طرح نذر قربان با نظارت کامل کارشناسان دامپزشکی شهرستان، گفت: تاکنون با کمک‌های نقدی و نذر قربانی خیران، بیش از ۲ تن گوشت تهیه شده است که باکمک خیریه‌های شهرستان بین ۲ هزار مدد جو توزیع خواهد شد.

اکبر میر محمد صادقی با اشاره به اینکه درمقایسه با مشابه سال گذشته، نذر قربانی در سایت کشتارگاه کمیته امداد افزایش ۵۰ درصدی داشته است، افزود: پیش بینی می‌شود در این طرح که تا عید سعید غدیرخم ادامه دارد، با کمک خیران، گوشت قربانی بین ۵۰ درصد از مدد جویان این شهرستان توزیع شود.

در شهرستان فلاورجان بیش از هفت هزار مدد جوی زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.