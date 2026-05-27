به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حامد دائمی گفت: پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت و نوسازی مسکن در روستا‌ها و شهر‌های گیلان به ۹ هزار متقاضی در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان، حداکثر از نیمه دوم خرداد امسال آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه این تسهیلات با نرخ کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است، افزود: شهروندانی که صاحب خانه نیستند می‌توانند برای دریافت این تسهیلات، به ادارات بنیاد مسکن شهرستان‌های محل زندگی خود و سامانه راه و شهرسازی برای ثبت فرم «ج» مراجعه کنند تا پس از گذراندن مراحل قانونی به بانک‌های عامل در استان معرفی شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با بیان اینکه ثبت درخواست متقاضیان این وام با ارائه سند مالکیت زمین و پروانه ساختمان امکان پذیر است، گفت: این تسهیلات به تدریج و در جریان روند پیشرفت ساخت بنا پرداخت می‌شود.

حامد دائمی با تأکید بر گسترش چتر حمایتی دولت برای خانه دار شدن مردم، افزود: علاوه بر مناطق روستایی و شهر‌های کوچک، این تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به دهک‌های یک تا ۴ ساکن در شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستا‌های استان نیز تعلق می‌گیرد تا روند خانه دار شدن اقشار کم درآمد هم تسریع شود.

وی اضافه کرد: بر اساس سهمیه‌بندی و ظرفیت‌های ایجاد شده، هم اکنون ۹ هزار نفر در گیلان می‌توانند از این تسهیلات ارزان قیمت مسکن بهره‌مند شوند که گامی بزرگ برای نوسازی بافت‌های فرسوده روستایی و تأمین مسکن محرومان در استان محسوب می‌شود.