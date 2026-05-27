به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی پیشکسوتان آقایان کشور (انتخابی تیم ملی اعزامی به جهانی ۲۰۲۶ یونان)، به میزبانی استان اصفهان در خانه وزنه‌برداری برگزار شد که در پایان تهران با کسب ۸ طلا عنوان نخست را به دست آورد. اصفهان میزبان با ۷ طلا در جایگاه دوم ایستاد و فارس با ۴ طلا و ۳ نقره سوم شد.

همچنین پرونده مسابقات بانوان کشور پس از دو روز رقابت فشرده در اصفهان بسته شد.

در پایان تیم میزبان (اصفهان) با کسب ۲۱۵ امتیاز موفق شد عنوان قهرمانی در بخش امتیازی را از آن خود کند. پس از اصفهان، تیم‌های خراسان رضوی با ۱۹۷ امتیاز و تهران با ۱۹۳ امتیاز، به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم جدول امتیازی قرار گرفتند.

در بخش توزیع نشان ها، تیم بانوان تهران با کسب ۶ نشان طلا و ۱ نقره، عنوان قهرمانی این بخش را به دست آورد. تیم اصفهان با ۵ طلا و ۳ برنز در جایگاه نایب‌قهرمانی ایستاد و تیم کرمانشاه نیز با ۳ طلا و ۲ نقره، سکوی سوم را از آن خود کرد.