برپایی نماز عید سعید قربان عید بندگی در استان بوشهر
نماز عید سعید قربان نماز عید بندگی و اطاعت مومنان همزمان با سراسر کشور با شکوه خاصی در سراسر استان بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نماز عید سعید قربان صبح چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۱۰ ذی الحجه ۱۴۴۷ با حضور قشرهای مختلف مردم در شهرها و روستاهای مختلف استان بوشهر اقامه شد و مردم بار دیگر وحدت و همبستگی دینی، انقلابی و ایرانی خود را در صفوف به هم فشرده نماز به نمایش گذاشتند.
نمازگزاران بوشهری در این آیین عبادی با سردادن تکبیر، شکوه بندگی خود را به نمایش گذاشتند و فضای شهر را آکنده از عطر معنویت کردند.
پس از اقامه نماز، مردم این عید سعید را به یکدیگر تبریک و شادباش گفتند.
در مرکز استان بوشهر نماز عید قربان به امامت حجتالاسلام جمالی امام جمعه موقت بوشهر اقامه شد.