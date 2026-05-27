مردم در تجمعات شبانه با شعار الله اکبر، ضمن اعلام وحدت در مقابل دشمنان از مشرکان به ویژه آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی برائت جستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همدانیها با حضور پرشور و با بصیرت خود در خیابانها و میدانها، بر ادامه مبارزه با جبهه کفر و حمایت از جبهه مقاومت و نیروهای مسلح کشور تاکید کردند.
مردم با بصیرت در مناطق مختلف هر شب در خیابانهای شهر حضور دارند و انزجار خود را از رژیم جعلی صهیونیستی و آمریکا اعلام میکنند.
در این اجتماع، شرکتکنندگان با شعارهای حماسی، حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب و جبهه مقاومت اعلام کرده و بر هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند.