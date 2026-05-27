به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی باقری امروز (چهارشنبه)، که برای شرکت در در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی به روسیه سفر کرده، در حاشیه این نشست و در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌سازی‌شده ایران، گفت: «این موضوع در دستور کار مذاکرات نیست.»

اظهارات معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در حالی مطرح شده است که پیش از این نیز، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با درصد غنای ۶۰ درصد تصریح کرده بود «درباره مباحث هسته‌ای تکلیف خیلی روشن است، ما عضو معاهده NPT هستیم و به عنوان عضو حق داریم از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کنیم.»

وی ادامه داد: درباره اورانیوم غنی شده با درجه بالا ایران هم مواضعمان را خیلی روشن بیان کردیم. اگر بخواهیم در این مرحله درباره جزئیات این مباحث بحث کنیم، به نتیجه نمی‌رسیم. چون قبلا این مسیر را رفته‌ایم و اختلاف‌نظر‌ها اینقدر زیاد بوده که نتوانستیم به نتیجه برسیم.

در این شرایط، برخی رسانه‌های غربی همچون شبکه «سی‌ان‌ان» گزارش کرده بود که رئیس‌جمهور آمریکا تأکید دارد که این اورانیوم با درصد غنای بالای ایران باید قبل از برآورده شدن درخواست‌های مالی ایران از بین برود.