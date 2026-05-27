آرمین قلیچ نیازی، عمران کوکجیلی، احسان دانش دوست، اسماعیل مسافر، آرمان صالحی و حسین حاجیکلاته ورزشکاران گلستانی هستند که برای حضور در رقابتهای لیگ والیبال ملتها به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرحله مقدماتی لیگ ملتهای مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار میشود.
تیم ایران در هفته نخست این رقابتها روز بیست و یکم خرداد با برزیل در شهر برزیلیا دیدار میکند.