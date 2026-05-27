امام جمعه نیشابور گفت: در مسائل کشور از چارچوب رهبری خارج نشوید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه نیشابور، در خطبههای نماز عید سعید قربان در مسجد جامع این شهر با تأکید بر تقوا و پایبندی به احکام دین، نسبت به شایعات پیرامون گفتوگوهای ایران و آمریکا هشدار داد و گفت: از مردم می خواهم در مسائل امنیتی و دیپلماسی از نظر نهایی رهبر معظم انقلاب فراتر نروند.
حجت الاسلام یعقوبی افزود: بر سنت قربانی کردن تأکید می نمایم و آن را مایه برکت برای خانواده های شما می دانم و این کار مبارک کمک به مستمندان است.
وی ضمن تبریک این عید بزرگ به محضر حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و نمازگزاران،ادامه داد: مردم تقوا را رعایت کنید و زندگی خود را بر اساس دین قرار دهید. هر کس خلاف این رفتار کند، بدبخت و در خسران و زیان خواهد بود.
حجت الاسلام یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل سیاسی روز، گفت: مهمترین مسئله، تقوای عملی و وحدت است. الان که بحث گفتگوی جمهوری اسلامی با آمریکای ملعون و متجاوز مطرح است، ممکن است در شبکههای مختلف حرفهای گوناگون زده شود. مراقب باشید آنچه را که شورای عالی امنیت زیر نظر رهبری انجام میدهد و نظر نهایی ایشان است، ملاک قرار دهید؛ نه جلوتر بروید و نه عقبتر. از شایعات و اخبار غیرموثق جداً پرهیز کنید.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است بخش عمده گوشت قربانی را به مستمندان، اقوام و همسایگان بدهید که برکت و ثواب زیادی دارد. همچنین از قربانی کردن در کوچه و خیابان که باعث آلودگی محیط میشود خودداری کنید و این کار را حتماً در کشتارگاه انجام دهید.