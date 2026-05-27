دبیر اجرایی نمایشگاه کتاب کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: این نمایشگاه با حضور ۷۰ ناشر اصلی و برخی نمایندگیهای نشر کتاب کودک در سالن حجاب برگزار شده است.
آقای فتح الله فروغی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: غرفههای این نمایشگاه که از روز اول نمایشگاه از ساعت ۱۵ به خانوادهها و کودکان کتاب عرضه کردهاند دراین روزهای پایانی هفته از ساعت ۱۰ صبح تا ۹ شب پذیرای علاقهمندان است.
وی افزود: برگزاری جشن امضا و رونمایی کتاب از دیگر برنامههای بخش جنبی نمایشگاه است.
فروغی در خصوص مسائل کلی چاپ و نشر کتابهای کودک و نوجوان گفت: ما هم مثل بقیه ناشران با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستیم که امیدواریم این مشکلات به زودی برطرف شود.
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون به یاد کودکان میناب برگزار شده و تا دوازده اردیبهشت برپا است.