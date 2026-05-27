مسابقات قهرمانی هنر‌های فردی و تیمی زورخانه‌ای خردسالان استان خوزستان روز چهارشنبه به میزبانی شهرستان دزفول برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دزفول روز چهارشنبه در جریان برگزاری این مسابقات در زورخانه حضرت ولی عصر (عج)، چهارم خرداد، عید قربان و آغاز دهه ولایت و امامت را تبریک گفت و افزود: مردم دزفول با خون خود واژه مقاومت را معنا کردند.

محمد زمانی، یکی از اولویت‌های اصلی اداره ورزش و جوانان دزفول را حمایت از هیات‌های ورزشی به ویژه ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی که در اصالت، دین و تمدن ایرانی ریشه دارد، عنوان کرد.

وی افزود: امسال با برنامه‌ریزی انجام شده به مناسبت روز چهارم خرداد- روز دزفول و دهه ولایت و امامت برنامه‌های خوبی در سطح شهرستان تدارک یافته و تلاش شده برنامه‌ها از مرکز دزفول به شهر‌ها و روستا‌های تابعه نیز توسعه یابند تا ضمن استعدادیابی شاهد شور و نشاط بین مردم باشیم.

رئیس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی دزفول نیز چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری و روز دزفول را گرامی داشت و از همکاری هیات ورزش‌های زورخانه و پهلوانی خوزستان بابت میزبانی دزفول قدردانی کرد.

فضل‌الله آبسری افزود: پنج زورخانه در دزفول فعال است که با تلاش شبانه روزی آنها ورزشکاران می‌توانند ضمن حفظ سلامت جسمی از سلامت روحی نیز برخوردار شوند.

وی از خانواده‌ها تقاضا کرد فرزندان خود را برای حضور در گود زورخانه که مکانی امن برای فرزندان است، تشویق کنند.

این مسابقات با حضور ۶۰ ورزشکار خردسال از شهر‌های اهواز، دزفول، شوشتر و ماهشهر برگزار شد.