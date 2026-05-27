

معاون سواداموزی اداره کل اموزش پرورش مازندران و دبیر قرارگاه عدالت تربیتی در بندپی غربی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف این قرارگاه تعمیر وتجهیز فضای اموزشی است، گفت: ساخت ۱۱۱ طرح آموزشی پارسال در استان آغاز شده بود که ۹۸ طرح تاکنون بهره برداری شدند و ۱۳ طرح نیز تا پایان شهریور ماه امسال بهره برداری خواهند شد.



ناهید فضلی افزود: طرح شهیدعجمیان نیز با هدف بازسازی و زیباسازی محیط‌های آموزشی و مدارس از اول خرداد ماه آغاز می‌شود و قرار است ۱۸۰۰ کلاس درس بهسازی شوند.



او با بیان اینکه مازندران با نرخ باسوادی بیش از ۹۹ درصد استان برتر کشور در باسوادی است، ادامه داد: آموزش سواد‌های نوین مانند سواد اقتصادی و مالی برای توانمند سازی بزرگسالان در مراکز یادگیری محلی در دستور کار قرار دارد تا این افراد بتوانند در کنار سوادآموزس، آموزش‌های مهارتی را نیز فرا بگیرند.



معاون سواداموزی اداره کل اموزش پرورش مازندران گفت: عدالت تربیتی در مناطق کمتر برخوردار استان با هدف جلوگیری از ترک تحصیل کودکان و با کمک معلمان از مدت‌ها قبل اجرایی شده و نتایج خوبی به دنبال داشته است.



فضلی افزود: رویکرد وزارت آموزش و پرورش علاوه بر تحصیل کودکان مناطق کمتر برخوردار توانمند سازی آنان است و به همین دلیل مدارس شبانه روزی به پایگاه‌هایی برای مهارت آموزی کودکان تبدیل شده است.