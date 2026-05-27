فیلم ترسناک «مخزن» چهارشنبه شب از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «مخزن» به کارگردانی اسکات واکر چهارشنبه ۶ خرداد ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: بن و خانوادهاش پس از به ارث بردن یک ملک ساحلی متروکه، به صورت اتفاقی موجودی باستانی که مدتها خفته بود را بیدار میکنند.
آنها به زودی متوجه میشوند که این موجود ترسناک در گذشته مردم کل منطقه از جمله اجداد خودشان را برای نسلها مورد آزار قرار داده است و…
هنرمندانی همچون لوسین بوکانان، مت ویلان، مارک میچینسون، جایا بیچ-رابرتسون، آسیا میبری، هالی شروی، گراهام وینسنت، جک بری، زارا ناوسباوم، رجینا هگمن، جاتیندر سینگ، فرانچسکا اگلینتون، کوکو وایت و ... در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.