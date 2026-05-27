مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل با اشاره به ضرورت تحول در فرآیند‌های آموزشی مرکز‌های فنی و حرفه‌ای، از تلاش‌ها برای همسو کردن هرچه بیشتر آموزش‌های مهارتی با نیاز‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مهدی بهبود روز چهارشنبه اظهار کرد: ارتقای توان مهارتی نیرو‌های کار و تربیت نیرو‌های انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار با اجرای طرح‌های بزرگ محقق می‌شود و در این راستا، باید تعامل بیشتری بین مرکز‌های آموزشی و واحد‌های تولیدی و صنعتی استان اردبیل برقرار گردد.

وی با تاکید بر پاسخگو نبودن آموزش‌های نظری به نیازها، گفت: تربیت نیروی انسانی امروزه تنها به معنای ارایه آموزش‌ها به صورت نظری نیست و باید بر اساس نیاز‌های واقعی و به‌روز بازار کار استان اردبیل و با تمرکز بر فناوری‌های جدید صورت گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل از دیگر هدف‌های رویکرد جدید در ارایه آموزش‌های مهارت‌محور را کاهش شکاف میان مهارت‌های موجود و استاندارد‌های مورد نیاز عنوان کرد و افزود: بر همین اساس در نظر داریم با اجرای طرح‌های بزرگ‌مقیاس، توسعه ظرفیت‌های آموزشی را در سراسر استان سرعت ببخشیم.

بهبود تاکید کرد: اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل بر بازآموزی و ارتقای توان مهارتی نیرو‌های شاغل به طور ویژه متمرکز شده است تا بهره‌وری واحد‌های تولیدی و صنعتی به واسطه نیرو‌های متخصص به طور محسوس ارتقا یابد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴ افزون بر ۲ میلیون نفر ساعت آموزش در مرکز‌ها و کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان اردبیل ارایه شده است و نزدیک به ۱۴ هزار نفر در ۱۹ گروه از آموزش‌های ارایه شده، برخوردار شده‌اند.

در حال حاضر ۲۶ مرکز و ۱۲۳ کارگاه آموزشی زیر نظر اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و بیش از ۳۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در استان اردبیل با هدف توانمندسازی اقشار مختلف فعالیت دارند.

سوای کارگاه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای نیز سه مرکز زیر نظر دانشگاه ملی مهارت در ۳۶ رشته کاردانی و کارشناسی در استان اردبیل آموزش‌های مهارت‌محور به متقاضیان ارایه می‌کند.