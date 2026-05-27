به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است، بیان کرد: در سال جاری نیز چهار مرکز درمانی موفق به دریافت مجوز IPD (بخش بیماران بین‌الملل) شدند که شامل یک مرکز بیمارستانی و سه مرکز درمانی سرپایی هستند. این مجوز‌ها پس از طی مراحل ارزیابی و تأیید استاندارد‌های لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.

دکتر مصیب رفیعی پور ادامه داد: علاوه بر این، درخواست راه‌اندازی و اخذ مجوز برای هفت مرکز درمانی دیگر نیز از سوی دانشگاه به وزارت بهداشت ارسال شده و هم‌اکنون مراحل اداری و کارشناسی آن در حال پیگیری است که با دریافت این مجوزها، ظرفیت استان برای ارائه خدمات درمانی به بیماران بین‌الملل بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

دکتر رفیعی پور با تأکید بر اهمیت گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح خدمات درمانی گفت: در حال حاضر ۱۶ مرکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دارای مجوز پذیرش بیمار خارجی IPD هستند و مجاز به پذیرش و ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به بیماران بین‌المللی می‌باشند.

وی خاطرنشان کرد: گسترش مراکز دارای مجوز پذیرش بیماران خارجی، علاوه‌بر معرفی ظرفیت‌های پزشکی استان خوزستان در سطح منطقه، می‌تواند نقش مهمی در توسعه تعاملات بین‌المللی حوزه سلامت، افزایش درآمد‌های ارزی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی ایفا کند.

مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان تأکید کرد: این دانشگاه با بهره‌گیری از توان علمی پزشکان، تجهیزات پیشرفته و زیرساخت‌های درمانی مناسب، تلاش دارد زمینه ارائه خدمات مطلوب به بیماران داخلی و خارجی را فراهم کرده و جایگاه استان خوزستان را به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری سلامت در کشور تثبیت کند.