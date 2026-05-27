مرحله نخست آزادراه شهید شوشتری آماده بهرهبرداری
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران گفت:بزرگراه شهید شوشتری نخستین آزادراه شهری تهران به طول تقریبی ۱۶ کیلومتر طراحی شده و بهصورت آزادراهی اجرا میشود.
مهدی صداقتی افزود: در حال حاضر حدود ۹ کیلومتر ابتدایی این آزادراه تقریباً تکمیل شده و یکی از باندهای آن آماده بهرهبرداری است.
وی گفت:باند جنوب به شمال این آزادراه نیز ۲۰ روز تا یک ماه پس از افتتاح مرحله نخست به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران افزود: آنچه درمرحله نخست این پروژه محقق میشود، اتصال محدوده بزرگراه امام رضا در جنوب شرق تهران به شمال استادیوم تختی، بلوار هجرت و بزرگراه بسیج است که ضمن کوتاهتر کردن مسیرهای تردد، بخشی از بار ترافیکی بزرگراه بسیج را نیز کاهش خواهد داد.
وی گفت :با بهرهبرداری از این مسیر، افرادی که از شرق تهران قصد عزیمت به شمال شرق پایتخت و ورود به بزرگراه یاسینی، بسیج و سایر محورهای شمالشرقی را دارند، دیگر نیازی به عبور از سهراه افسریه و میدان بسیج نخواهند داشت و همین موضوع میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش ترافیک این محدوده داشته باشد.