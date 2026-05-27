نصب لوازم کاهنده مانند مانند سرشیرهای کاهنده در انتهای شیرآلات ۲۵ تا ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش میدهد که این رقم برای شیرآلات قدیمی به ۵۰ درصد هم میرسد.
مدیر عامل شرکت آبفای استان البرز درگفتگو باخبرگزاری صداوسیما البرز؛ بر اهمیت استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب در منازل مسکونی تأکید کرد و آن را یکی از مؤثرترین راهکارهای بهینهسازی مصرف در بخش خانگی دانست و گفت: استفاده از لوازم کاهنده ۳۰درصد مصرف آب را کاهش میدهد.
حمیدرضا نامداری افزود: استحمام از جمله مواردی است که طی آن آب زیادی مصرف میشود که با استفاده از سردوشهای کم مصرف میتوان حدود ۳۰ درصد مصرف را کاهش داد.
به گفته او استان البرز حدود چهار میلیون مشترک آب دارد که از این تعداد اگر برای هرمشترک در موقع استحکام تنها یک دقیقه مصرف آب کاهش یابد چیزی حدود ۵۲ میلیون لیتر درروز میتوان صرفه جویی کرد که این مقدار معادل ۳۵ میلیون بطری یک ونیم لیتری آب است.
نامداری به مصرف بی رویه آب در کولرهای آبی اشاره کردو گفت: یک کولر آبی در اوج مصرف تابستان شبانهروز تا ۵۰۰ لیتر آب میبلعد در حالی که استفاده از تجهیزاتی مانند سرشیرهای کاهنده که در انتهای شیرآلات نصب میشوند، فلاشتانکهای دو مرحلهای و سایهبانهای کولرآبی، میتواند مصرف آب یک خانواده ایرانی را حداقل ۳۰ درصد کاهش دهد.