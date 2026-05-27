به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در راستای اجرای رزمایش مواسات و طرح قرار دوازدهم، بیش از ۲۰۰۰ بسته معیشتی و ۱۴ سری جهیزیه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و بین آسیب‌دیدگان جنگ، نیازمندان و زوج‌های جوان توزیع شد. این اقدام خداپسندانه با همکاری موقوفات مستقل و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت گرفت.

مجیدی، مدیرکل اوقاف استان، ضمن اشاره به نقش حمایتی تمام موقوفات در این طرح، بیان کرد: تمام موقوفات در قدم خیر کمک کردند و از جریانات حاضر در میدان حمایت کرده‌اند.

امام جمعه نیز در این مراسم، ارزش اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل ازدواج جوانان را مورد ستایش قرار داد و گفت: هر قدمی که در راستای ازدواج جوانان برداشته شود ارزشمند است. این کار ارزشمند وظیفه اجتماعی ما است و باید این مسیر در کشور ادامه دار باشد.

استاندار نیز با تاکید بر اهمیت مواسات در ارتقای رفاه جامعه، بر لزوم تمرکز بر حوزه اشتغال مولد خانگی برای توانمندسازی افراد تاکید کرد و سازمان اوقاف را به ورود جدی در این حوزه تشویق نمود.

نوذری با اشاره به اهمیت پروژه‌های زیربنایی استان، تصریح کرد: بزرگترین پروژه استان، انتقال آب طالقان است که با مشارکت جدی اوقاف در حال انجام است.

وی ادامه داد: موضوع تأمین آب پایدار، دغدغه‌ای چندین‌ساله بود که امسال با تدابیر اتخاذ شده در حوزه تهاتر و تغییر کاربری‌ها، گام‌های عملیاتی مؤثری برای حل آن برداشته شد.

استاندار همچنین به ظرفیت‌های عظیم اوقاف در بخش گردشگری اشاره کرد و افزود: بزرگترین منطقه گردشگری کشور در استان قزوین با مشارکت اداره کل اوقاف استان در حال طراحی و اجراست که این امر نشان‌دهنده پتانسیل‌های بی‌نظیر این نهاد در توسعه اقتصادی استان است.

این رزمایش با هدف کمک به نیازمندان و ترویج سنت حسنه ازدواج، گامی مؤثر در جهت کاهش مشکلات اقشار آسیب‌پذیر و تقویت بنیان خانواده در جامعه برداشته است.