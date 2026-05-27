پخش زنده
امروز: -
مردم خوزستان همچون شبهای گذشته ، نه تنها خسته نشده بلکه هر شب با صلابتتر از شب قبل، در دفاع از میهن اسلامی خود در خیابانها حاضر میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم غیرتمند خوزستان در شهرها و روستاهای مختلف، هر شب با حضور پرشور خود در معابر و خیابانها از کیان ایران و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع میکنند.
مردم همچون شبهای گذشته ضمن محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیل با در دست داشتن پرچم و تصاویر رهبر انقلاب، شعارهایی در حمایت از ایشان سر دادند .
مردم ولایتمدار خوزستان در تجمع شبانهای دیگر اعلام کردند، همچنان پای کار انقلاب و جمهوری اسلامی ایران هستند.