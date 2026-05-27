۴ بازیکن مازندرانی در رقابتهای لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ برای کشورمان به میدان میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرمربی تیم ملی #والیبال ایران اسامی ۳۰ ملیپوش منتخب را برای حضور در رقابتهای #لیگ_ملتهای_والیبال ۲۰۲۶ اعلام کرد
در میان اسامی دعوت شدگان نام ۴ بازیکن مازندرانی به چشم میخورد.
پوریا حسین خانزاده، امیرحسین اسفندیار، علی حقپرست و سیدعیسی ناصری بازیکنان مازندرانی هستند که باید در لیگ ملتها برای کشورمان به میدان بروند.
اسامی بازیکنان دعوت شده:
پاسور: عرشیا بهنژاد، عمران کوکجیلی، علی رمضانی و ایلشن داودیپور
قطر پاسور: علی حاجیپور، امین اسماعیلنژاد، بردیا سعادت، پویا آریاخواه، امیرمحمدگلزاده و محسن دلاوری
دریافت کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، امیرحسین اسفندیار، علی حقپرست، مبین نصری، احسان دانشدوست، متین حسینی، علیرضا عبدالحمیدی و اسماعیل مسافر
مدافع میانی: محمد ولیزاده، یوسف کاظمی، سیدعیسی ناصری، نیما باطنی، آرمین قلیچ نیازی، شایان مهرابی و متین احمدی
لیبروها: محمدرضا حضرتپور، آرمان صالحی، کمیل خجسته و حسین حاجیکلاته
عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو (دستیار)، علی فتاحی، عادل غلامی و رحمان محمدی راد (مربیان)، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، رحیمی (پزشک تغذیه)، حسین کرد فیروزجانی (فیزیوتراپ)، پیمان نعمتپور (بدنساز) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را تشکیل میدهند.
یاداور میشوم جواد کریمی و امیرحسین ساداتی از بازیکنان مازندرانی که سال گذشته در این رقابتها برای کشورمان بازی کردند امسال در لیست سرمربی تیم ملی والیبال قرار ندارند.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، تیم ملی والیبال ایران روز شنبه ۹ خردادماه برای برگزاری اردوی تدارکاتی و انجام دیدارهای دوستانه راهی برزیل خواهد شد.
مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار میشود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.