پخش زنده
امروز: -
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه تصویب قانونی برای ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای صهیونیستی در ایرلند را گامی شایسته تقدیر دانست و تاکید کرد: اکنون نوبت مدعیان غربی حقوق بینالملل است تا همان قواعدی را اجرا کنند که شعار آن را سر میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کاظم غریب آبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه چهارشنبه ۶ خرداد در شبکه ایکس و در واکنش به تصمیم ایرلند برای تصویب قانونی جهت ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای رژیم اسرائیل؛ نوشت: اعلام تصمیم ایرلند برای تصویب قانونی جهت ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی، گامی شایسته تقدیر در جهت تبدیل احترام به حقوق بینالملل از شعار به عمل است.
غریبآبادی با اشاره به اینکه دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود در سال ۲۰۰۴ تصریح کرده بود که ایجاد این شهرکها نقض حقوق بین الملل محسوب میشود، تاکید کرد: بر اساس همین نظر، دولتها مکلفاند وضعیت غیرقانونی را به رسمیت نشناسند و به حفظ آن کمک نکنند؛ بنابراین خرید و فروش محصولات شهرکها معاملهای عادی نیست، بلکه همدستی اقتصادی در تداوم اشغال و سفیدشویی یک وضعیت غیرقانونی است.
وی خاطرنشان ساخت: اکنون نوبت دیگر دولتها، بهویژه مدعیان غربی حقوق بینالملل، است که به جای عقبنشینی در برابر فشار رژیم صهیونیستی اسرائیل، برخی قانونگذاران آمریکایی و لابیهای تجاری، همان قواعدی را اجرا کنند که شعار آن را سر میدهند.
دولت ایرلند پیشنویس قانونی را تصویب کرد که واردات کالا از شهرکهای صهیونیستنشین را ممنوع میکند. «هلن مکانتی» وزیر خارجه ایرلند نیز گفت: دوبلین در سطح اتحادیه اروپا هم برای اتخاذ موضعی سختگیرانهتر علیه شهرکهای اسرائیلی تلاش میکند. به گفته او، ممنوعیت سراسری تجارت کالا با شهرکهای غیرقانونی در سطح اتحادیه اروپا قویترین پاسخ به اقدامات اسرائیل خواهد بود.
هفته گذشته اتحادیه اروپا برای نخستینبار تحریمهایی علیه شهرکهای غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری تصویب کرد. مکانتی گفت: هرچند هنوز میان اعضای اتحادیه اروپا درباره رژیم صهیونیستی اجماع کامل وجود ندارد، اما اقدامات اخیر این رژیم از جمله بازداشت فعالان «ناوگان جهانی صمود»، باعث تغییر فضای سیاسی در اروپا شده و اکنون «تمایل بیشتری برای واکنش» دیده میشود.