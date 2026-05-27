فرماندار شهرستان معمولان گفت: بر اثر سقوط یکدستگاه خودرو به رودخانه کشکان دو نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار شهرستان معمولان گفت: شامگاه روز گذشته یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محور معمولان به پلدختر در منطقه تنگ گازرده به رودخانه کشکان سقوط کرد.

بابک امرایی ادامه داد: در همان لحظات اولیه نیرو‌های مردمی در صحنه حضور داشتند اما به دلیل شرایط سخت منطقه و تاریکی هوا از مدیریت بحران، هلال احمر استان و شهرداری خرم آباد در خواست کمک شد.

فرماندار شهرستان معمولان با اشاره به جان باختن ۲ نوجوان در این حادثه دلخراش گفت: پیکر یکی از جانباختگان مفقود است و تلاش برای یافتن آن همچنان ادامه دارد.