سقوط مرگبار خودرو به رودخانه کشکان در لرستان
فرماندار شهرستان معمولان گفت: بر اثر سقوط یکدستگاه خودرو به رودخانه کشکان دو نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرماندار شهرستان معمولان گفت: شامگاه روز گذشته یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محور معمولان به پلدختر در منطقه تنگ گازرده به رودخانه کشکان سقوط کرد.
بابک امرایی ادامه داد: در همان لحظات اولیه نیروهای مردمی در صحنه حضور داشتند اما به دلیل شرایط سخت منطقه و تاریکی هوا از مدیریت بحران، هلال احمر استان و شهرداری خرم آباد در خواست کمک شد.
فرماندار شهرستان معمولان با اشاره به جان باختن ۲ نوجوان در این حادثه دلخراش گفت: پیکر یکی از جانباختگان مفقود است و تلاش برای یافتن آن همچنان ادامه دارد.