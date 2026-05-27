به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ عسگر شهابی : در پی وصول خبری مبنی بر سوء استفاده افرادی از سهمیه قانونی و فروش شکر به صورت عرضه خارج از شبکه توزیع در شهرستان ارومیه، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرار گرفت

وی ادامه داد : ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی خبر به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انجام گرفته مجموع یک هزار و ۲۳۶ تن و ۱۳۵ شکر به ارزش ریالی ۲یک هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال شکر کشف و در این خصوص ۲ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ شهابی در پایان ضمن تاکید بر برخورد جدی با مخلان اقتصادی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی نمایند.