وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: قاطعانه از کوبا در حفاظت از حاکمیت، امنیت و منافع توسعه خود حمایت میکنیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره تشدید تهدیدات نظامی آمریکا علیه کوبا گفت: چین همواره از احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها حمایت میکند، با استفاده یا تهدید به استفاده از زور در روابط بینالملل و هرگونه بهانه برای نقض حاکمیت سایر کشورها یا دخالت در امور داخلی آنها مخالف است. همه کشورها باید از قوانین بینالمللی و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد پیروی کنند. چین قاطعانه از کوبا در حفاظت از حاکمیت، امنیت و منافع توسعهای خود حمایت میکند.