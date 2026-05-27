به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیدار و تکریم خانواده سردار شهید عظیم اسماعیلی خسرو آبادی از شهدای والامقام جنگ رمضان، با حضور زینب پارسافخر مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان، جمعی از خانواده‌های شهیدان جنگ رمضان، مدیران و کارکنان صداوسیمای خوزستان برگزار شد.

در این دیدار، مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان با گرامیداشت نام و یاد شهیداسماعیلی خسروآبادی و تجلیل از صبر و بردباری خانواده این شهید والامقام، نقش خانواده‌های معظم شهدا را در پاسداری از ارزش‌های ایثار و مقاومت بسیار برجسته دانست.

در این دیدار حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید عظیم اسماعیلی خسروآبادی بر تداوم راه شهدا، تقویت فرهنگ ایثار و پاسداری از ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کردند.