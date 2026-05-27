خطیب نماز عید قربان در همدان گفت: حج تجلی وحدت ابراهیمی است و قربانی حقیقی، ذبح نفس و هوس‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام مهدی جوادی در خطبه‌های نماز عید سعید قربان که صبح امروز در حسینیه امام خمینی برگزار شد با تبریک این عید بزرگ، بر دو محور اساسی وحدت ابراهیمی در مناسک حج و قربانی کردن نفس تأکید کرد.

او حج را نمادی از همبستگی امت اسلامی بر پایه میراث مشترک توحیدی دانست و گفت: مسلمانان با الگوگیری از حضرت ابراهیم(ع) و کنار گذاشتن تفرقه‌های قومی و نژادی در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام متحد و پیروز شوند.

خطیب نماز عید قربان در بخش دیگری از خطبه‌ها گفت: آنچه که ارزش قربانی را کامل می‌کند، قربانی نفس است، یعنی انسان نفس سرکش، خودخواهی‌ها، هوس‌ها و تعلقات دنیوی را ذبح کند.

حجت‌الاسلام جوادی افزود: تا زمانی که بنده از بت درونی خود «هوا‌های نفسانی» نگذرد، قربانی ظاهری حقیقت خود را نشان نخواهد داد.