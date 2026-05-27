همزمان با عید سعید قربان، بوستان غدیر در روستای طایقان بخش سلفچگان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای مهدی کربلایی دهیار روستای طایقان با اشاره به هزینه ۱۲ میلیارد ریالی احداث این بوستان گفت: این مجموعه در ۱۲۰۰ متر مربع شامل مجموعه بازی کودکان، آلاچیق، آبنما و روشنایی هوشمند در روستای طایقان به بهره برداری رسید.
فرماندار قم هم در این مراسم از ساخت بوستان دیگری در بخش مسکن ملی سلفچگان خبر داد و گفت: این بوستان به مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ متر مربع در حال ساخت است.
امیر عباس بقایی افزود: در شهرستان قم از محل تسهیلات مربوط به دهیاریها ۲۰۰ میلیارد ریال به دهیاریها در راستای درآمد زایی و ارتقای ماشین آلات عمرانی اختصاص داده شده است.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هم خودکفایی دهیاریها را از اولویتهای دفتر روستایی برشمرد و گفت: در قالب طرحهای درآمدزا یک دستگاه تراکتور برای روستای خلج آباد و یک دستگاه بیل میکانیکی برای دهیاریهای سلفچگان خریداری شده است.
حسین جعفری موحد افزود: سال گذشته با جذب ۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار از پست بانک با نرخ ۸ درصد، این اعتبارات در قالب طرحهای درآمدزا بین دهیاریها متقاضی توزیع شد.