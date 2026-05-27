دستگیری عاملان فراری درگیری مسلحانه منجر به قتل در کوهدشت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از دستگیری عاملان فراری درگیری مسلحانه منجر به قتل ۲ نفر در یکی از روستاهای توابع شهرستان کوهدشت خبر داد.
در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه منجر به قتل ۲ نفر در یکی از روستاهای توابع شهرستان کوهدشت طی حدود ۱۰ روز گذشته و متواری شدن مجرمان به مقصدی نامعلوم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، موفق شدند مخفیگاه هر ۲ متهم را در یکی از شهرستانهای استان شناسایی کنند.
پس از هماهنگی قضایی، طی عملیاتی منسجم و ضربتی، هر ۲ نفر دستگیر شدند.
متهمان در تحقیقات پلیسی ضمن اعتراف به ارتکاب جرم، علت و انگیزه وقوع درگیری را اختلافات خانوادگی عنوان کردند.
متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.