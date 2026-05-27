به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روز گذشته ۵ خرداد در حالی دهمین سه‌شنبه سال سپری شد که سینما‌های سراسر کشور علاوه بر میزبانی از ۹۸ هزار و ۵۲۷ مخاطب در این روز با توجه به نیم‌بها بودن قیمت بلیت، گیشه سینما مبلغ ۹ میلیارد و ۱۹ میلیون تومان را ثبت کرد و به‌عنوان پرمخاطب‌ترین روز سینما از ابتدای سال جاری لقب گرفت.

بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) در روز سه‌شنبه ۵ خرداد پردیس سینمایی کوروش با ۴ هزار و ۴۳۵ مخاطب در رتبه نخست قرار گرفت و پردیس سینمایی ایران مال با ۳ هزار و ۳۲۲ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۲ هزار و ۶۴۴ مخاطب، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۲ هزار ۴۲۲ مخاطب و مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز با ۲ هزار و ۲۰۷ مخاطب در رتبه‌های بعدی فهرست پرمخاطب‌ترین سالن‌های سینمایی روز گذشته به شمار رفتند.

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با بازی محسن کیایی، سام درخشانی و بهراد خرازی با ۳۳ هزار و ۸۳۹ مخاطب، «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با بازی علی شادمان و آناهیتا افشار با ۱۹ هزار و ۶۸ مخاطب، «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با بازی پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه خواه و ستاره پسیانی با ۱۶ هزار و ۵۴۷ مخاطب، «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با بازی مهران غفوریان، محسن کیایی و ایمان صفا با ۱۴ هزار و ۳۹۷ مخاطب و «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با بازی مجید صالحی، هادی کاظمی آناهیتا درگاه و حسن معجونی با ۵ هزار و ۱۲۳ مخاطب نیز ۵ فیلم پرمخاطب روز گذشته در سینما‌های سراسر کشور بودند.