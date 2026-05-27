رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با مدیران ارشد دیپلماسی، رسانه و مشارکت‌های راهبردی فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر در ژنو برای برگزاری «مراسم جهانی یادبود امدادگران جان‌باخته» در چارچوب نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر پیرحسین کولیوند در نشستی مشترک با مدیران بخش خصوصی و نهاد‌های بین‌المللی، مسئولان مشارکت‌های راهبردی در شرایط اضطرار، مدیران دیپلماسی بشردوستانه و مسئولان رسانه و ارتباطات بحران فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، ابعاد انسانی، حقوقی و رسانه‌ای جنایات ارتکابی علیه مردم ایران و امدادگران جمعیت هلال‌احمر را به‌صورت مستند و جامع تشریح کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در این نشست، با ارائه گزارشی از اقدامات میدانی، پیگیری‌های حقوقی و تلاش‌های بین‌المللی انجام‌شده برای انعکاس پیامد‌های انسانی جنگ، بر ضرورت ایفای مسئولیت نهاد‌های بین‌المللی در قبال نقض آشکار اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید کرد.

وی با اشاره به آثار گسترده این حملات بر غیرنظامیان، به‌ویژه بیماران، کودکان، مجروحان و اقشار آسیب‌پذیر، تصریح کرد که هدف قرار دادن مراکز درمانی، زیرساخت‌های امدادی و نیرو‌های امدادگر، صرفاً یک اقدام نظامی نیست، بلکه تعرضی مستقیم به کرامت انسانی و اصول بنیادین بشردوستانه به شمار می‌رود.

دکتر کولیوند همچنین با اشاره به جان‌باختن و شهادت شماری از امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر در حین انجام مأموریت‌های امدادی و نجات، خواستار پیگیری مؤثرتر، منسجم‌تر و مسئولانه‌تر نهاد‌های بین‌المللی در زمینه مستندسازی، مطالبه‌گری حقوقی و حمایت از مأموریت‌های بشردوستانه شد.

وی این نشست را از مهم‌ترین جلوه‌های دیپلماسی بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی دانست و تاکید کرد: در این نشست صدای مظلومیت مردم و امدادگران ایرانی با رویکردی مسئولانه و انسانی مورد توجه قرار گرفت و زمینه‌های همکاری و حمایت مؤثر نهاد‌های بین‌المللی از مأموریت‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران بیش از پیش تقویت شد.

مدیران فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر نیز در این نشست ضمن تقدیر از عملکرد حرفه‌ای، گسترده و فداکارانه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به بحران‌های انسانی، بر حمایت و همراهی خود با هلال‌احمر ایران تأکید کرده و آمادگی خود را برای پیگیری موضوعات حقوقی، رسانه‌ای و بین‌المللی مرتبط با حمایت از امدادگران و مردم آسیب‌دیده اعلام کردند.

همچنین مدیران بخش مشارکت‌های راهبردی و نهاد‌های بین‌المللی، راهکار‌هایی برای توسعه همکاری‌ها، جذب منابع حمایتی و تقویت ظرفیت‌های امدادی، درمانی و حمایتی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در شرایط بحران ارائه و بر ضرورت تداوم همکاری‌های مشترک در حوزه‌های بشردوستانه تأکید کردند.

توافق برای برگزاری مراسم جهانی یادبود جان‌باختگان امدادگر در چارچوب نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر یکی از مهم‌ترین محور‌های این نشست بود؛ مراسمی‌با هدف گرامیداشت یاد و نام تمامی امدادگران و نیرو‌های انسان‌دوستی که در مسیر نجات جان انسان‌ها جان خود را از دست داده‌اند. در این نشست تأکید شد که این یادبود جهانی، علاوه بر پاسداشت فداکاری امدادگران، در راستای تبیین مخاطرات ناشی از نقض حقوق بشردوستانه، تقویت حمایت بین‌المللی از نیرو‌های امدادی و ارتقای فرهنگ صیانت از مأموریت‌های انسان‌دوستانه برگزار خواهد شد.