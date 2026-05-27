به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار رسانه ملی با تبریک عید قربان به همه هموطنان، اعلام کرد؛ هزار و صد گروه‌ دامپزشکی در ۴۶۸ شهرستان در سراسر کشور عرضه دام زنده عید قربان را تحت نظر دارند.

رئیس سازمان دامپزشکی با تاکید بر اینکه ناظران این سازمان بر اساس وظیفه و به منظور حفاظت از سلامت غذایی جامعه نظارت‌ها را در عید قربان تشدید می‌کنند، تصریح کرد: از یک ماه پیش مقدمات طرح نظارت عید قربان برنامه ریزی و فراهم شده و علاوه بر ناظران مستقر در کشتارگاه‌ها و قربانگاه ها، حدود ۳ هزار نفر نیز در سراسر کشور سلامت دام‌ها را بررسی می‌کنند.

رفیعی پور با بیان اینکه برخی از بیماری های دامی با انسان مشترک هستند، افزود: برخی از بیماری های مشترک، علائم بالینی مشهود دارند و خریدار دام و همکاران ما با کمی دقت در ظاهر دام متوجه علائم بیماری می شوند. اما برخی از بیماری‌ها خطرناک هیچ علائمی ندارند و متخصص هم تنها با نگاه و معاینه چشمی نمی‌تواند بیماری هایی مانند تب کریمه کنگو را تشخیص دهد.

وی ادامه داد: تب مالت هم بیماری بسیار هزینه بر و خطرناکی است و میکروب آن تا آخر عمر در بدن بیمار می ماند و بنابر این دام زنده حتماً باید از مکان‌های مجاز و مشخص مانند میادین دام مجوزدار و مراکزی که مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی در آن مستقر است تهیه شود.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: ناظران دامپزشکی در کشتارگاه ها نیز فعال هستند و دام را قبل از کشتار و حین کشتار معاینه می‌کنند که در مورد دام های قربانی، پس از ذبح، گوشت به صورت قطعه بندی آماده و تحویل داده می شود.



رفیعی پور درباره کسانی که دسترسی به مراکز تائیده شده عرضه دام ندارند، تصریح کرد: هموطنان می توانند با شماره ۱۵۱۲ در کل کشور تماس بگیرند و از خدمات گروه های ناظر سیار دامپزشکی استفقاده کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی بهترین و موثرترین راه برای اطمینان از سلامت گوشت را، نگهداری آن در یخچال به مدت یک شبانه روز ساعت عنوان کرد و گفت: بر اساس پژوهش های جهانی مشخص شده که اگر گوشتی را به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنید، همه عوامل بیماری زا از بین می‌روند و فعل و انفعالات شیمیایی در درون گوشت مانند ترشح اسید لاکتیک باعث می‌شود شرایطی پیش بیاید که گوشت عاری از هرگونه عوامل بیماری زا مثل ویروس، انگل، قارچ و میکروب شود و هموطنان بعد از ۲۴ ساعت با خیال راحت می‌توانند از آن گوشت استفاده کنند.