به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به بازدید سرزده از یک انبار دپوی کالا‌های برودتی که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود، گفت: هرگونه نگهداری کالا بیش از مدت متعارف و عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها، احتکار و تخلف محسوب شده و از سوی تعزیرات حکومتی، برخورد قاطع خواهد شد.

عبداللهی در این بازدید که در راستای ایفای وظایف نظارتی قوه قضائیه و کمک به تنظیم بازار انجام شد،گفت: این انبار علیرغم فعالیت در حوزه کالا‌های مورد نیاز فصل تابستان، در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود و صاحب انبار مدعی است که کالا‌های مازاد انبار سابق خود را به این مکان منتقل کرده، اما این موضوع حتما بررسی خواهد شد.

وی با تأکید بر الزام قانونی ثبت تمامی انبار‌های نگهداری کالا، خطاب به بازاریان و اصناف گفت: تمام انبار‌های محل نگهداری کالا باید در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده و به سازمان ثبت استان و پلیس اقتصادی اطلاع داده شود در غیر این صورت، آن را به عنوان انبار غیرمجاز ارزیابی کرده و برخورد لازم انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با هشدار درباره پدیده احتکار، گفت: حبس کالا، نگهداری آن بدون دلیل موجه و عدم فروش در زمان متعارف، ذیل عنوان احتکار و سایر جرائم و تخلفات اقتصادی ارزیابی می‌شود بنابراین بازاریان نباید کالا را بیش از مدت زمان متعارف در انبار‌ها نگه دارند و عرضه کالا باید در زمان مقرر قانونی انجام شود.

عبداللهی با اشاره به شرایط حساس جنگ اقتصادی، از تشدید نظارت‌ها خبر داد و افزود: تمام استان تحت رصد ضابطین و نهاد‌های نظارتی قرار دارد و هر جا مصادیقی از تخلف یا وقوع جرم وجود داشته باشد، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی برخورد مقتضی و توأم با سختگیری را اعمال خواهد کرد.