در وزن ۴۵ کیلوگرم که ۸ کشتی گیر حضور دارند، آرمین اسماعیلی در دور نخست به مصاف علی آلماس از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۴۸ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، علی اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با لیاتان آن از چین کشتی می‌گیرد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم که ۱۲ نماینده دارد، احمد بدرالدینی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان تاکو شیبا از ژاپن و ایموال از تایلند می‌رود.

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۰ کشتی گیر شرکت کرده‌اند، وحید عشیری در دور اول با هاریوم از هند کشتی می‌گیرد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۲ شرکت کننده دارد، امیررضا طهماسب پور در دور نخست با ونشیو فان از چین مبارزه می‌کند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، حامد دهقان زاده در دور اول به مصاف یوکی یدا از ژاپن می‌رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، اسماعیل ظاهردوست در دور اول با هیروتو کادوهیرا از ژاپن مصاف می‌دهد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، مهدی غلامیان در دور اول با یوجیان چنگ از چین کشتی می‌گیرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، امیررضا مهری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف هانامانت کمپاناوار از هند می‌رود.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم که ۸ نفر شرکت کرده‌اند، علی اکبر آکو در دور نخست به مصاف شوخجاخون ایلخاموف از ازبکستان می‌رود.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه ۷ خرداد:

ساعت ۷ تا ۱۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۸ خرداد:

ساعت ۷ تا ۹:۳۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق