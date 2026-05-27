در آستانه آغاز فصل گرما، نشست هماهنگی اجرای پویش معنوی نذر مهارت؛ نسیم رحمت با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و اتاق اصناف شوشتر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شوشتر گفت: این پویش با هدف بهرهگیری از ظرفیت مهارتآموزان، فعالان صنفی و نیروهای فنی برای ارائه خدمات به خانوادههای تحت حمایت برنامهریزی شده است.
محمدرضا خواجهنصیر افزود: در قالب این پویش، هماهنگیهای لازم برای اجرای طرح سرویس و تعمیر لوازم سرمایشی و خانگی مددجویان در فصل گرم سال انجام میشود تا بخشی از هزینههای خانوادههای نیازمند کاهش یابد و زمینه بهرهمندی بهتر آنان از امکانات ضروری فراهم شود.
وی با اشاره به نقش مشارکتهای مردمی و صنفی در اجرای طرحهای حمایتی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت اصناف و ترویج فرهنگ نذر مهارت، یکی از رویکردهای اثرگذار در توسعه خدمترسانی و تقویت مسئولیت اجتماعی در جامعه است.
رئیس کمیته امداد خمینی (ره) شوشتر گفت: این نشست با هدف هماندیشی، هماهنگی و برنامهریزی برای آغاز اجرای پویش برگزار شده و با همکاری اتاق اصناف و همراهی نیروهای فنی، مراحل اجرایی آن در روزهای آینده آغاز خواهد شد.