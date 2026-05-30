اداره کل بهزیستی استان همدان با هدف توانمندسازی و آموزش دختران ۱۳ تا ۱۸ سال، طرح ملی «خاتم» را با مشارکت گسترده گروههای همیار آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و ایجاد شبکه پویا میان نوجوانان، این طرح اجرا می شود.
این طرح که با تمرکز بر بازه سنی حساس ۱۳ تا ۱۸ سال طراحی شده، تلاش دارد تا با بهرهگیری از ظرفیت ۱۲۵ مربی و تسهیلگر در قالب گروههای همیار، گامی بلند در جهت خودباوری دختران استان بردارد.
خودمراقبتی موضوعی آموختنی، آگاهانه و هدفمند است که هر فردی برای خود، خانواده و دیگران انجام میدهد تا سالم بماند، خودمراقبتی شامل اقدامات و تصمیماتی میشود که در جهت حفظ سلامت، پیشگیری از خطرات و آسیبهای اجتماعی و توانایی رفع نیازهای جسمی و روانی و اجتماعی افراد اخذ میشود و در نهایت موجب افزایش کارآیی و مهارتهای فردی افراد میشود.