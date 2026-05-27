بعد چند هفته تعطیلی، کنسرت‌های موسیقی اندک اندک در حال رونق گرفتن هستند و در روز‌های آینده ۹ اجرا در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در روز‌های آینده گروه موسیقی «بمرانی» چهارشنبه ۶ خرداد و جمعه هشتم خردادماه ساعت ۲۲، امید حسینی چهارشنبه ۲۰ خرداد در دو سانس ۱۹ و ۲۲ و سعید خوانساری پنجشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۹ در اریکه ایرانیان به صحنه می‌روند.

اجرای مشترک آرش سعیدی و نیما رمضان پنجشنبه هفتم خرداد ساعت ۲۰ و هادی حدادی - سی و سه دوشنبه ۱۱ خرداد ساعت ۲۰ در خانه هنر تمام ناتمام از دیگر کنسرت‌های پیش رو است.

رسیتال پیانو فریدون ناصحی جمعه ۲۲ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت اجرا می‌شود.

کیان پورتراب شنبه ۹ تا دوشنبه ۱۱ خرداد در دو سانس ۱۹ و ۲۲ اجرا دارد که سالن برگزاری در سایت بلیت‌فروشی هنوز اعلام نشده است.

مجید خراط‌ها هم جمعه ۸ خرداد در دو سانس ۱۹ و ۲۱:۳۰ در فرهنگسرای ارشاد شهرکرد روی صحنه می‌رود.

گروه «سون» هم چهارشنبه ۶ خرداد، ساعت ۲۰ در دریاچه چیتگر اجرا دارد.