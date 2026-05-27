به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ضرورت انطباق کامل برنامه‌های استانی با سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: همه اقدامات در حوزه‌های مختلف کشاورزی باید ذیل برنامه توسعه و سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و سند توسعه کشاورزی استان مازندران تعریف شود و انجام تمام تصمیمات بر اساس برنامه‌های محوری می‌بایست طراحی و اجرا گردد.



اسداله تیموری‌یانسری، با اولویت‌بندی رضایت بهره‌برداران به عنوان شاخص اصلی موفقیت، افزود: رفع چالش‌ها و مشکلات کشاورزان باید با سرعت، احترام و با تمام توان انجام شود. هدف ما تداوم تولید از دورافتاده‌ترین روستا‌ها تا حلقه‌های پایانی زنجیره کشاورزی است و جلب رضایت کشاورز در تمام این مسیر باید در اولویت مطلق قرار گیرد.



او با تأکید ویژه بر حفظ زمین‌های شالیزاری، گفت: حفظ اراضی شالیزاری حتی به اندازه یک متر باید مورد توجه ویژه باشد، چرا که تداوم آن ضامن امنیت غذایی مطمئن است. وی تأکید کرد: مجموعه قوانین دارای اولویت در حوزه اراضی با دقت و حساسیت کامل می‌بایست اجرا شود و هیچ اغماضی در این حوزه پذیرفته نیست.



تیموری‌یانسری با اشاره به ضرورت ارزیابی درونی در سازمان، خاطرنشان کرد: ارزیابی دقیق درونی در مدیریت شهرستان‌ها و معاونت‌ها با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعیین برنامه‌های دارای اولویت انجام شود.

او افزود: این ارزیابی باید با نگاه توأمان به سیاست‌های ملی و استانی و مبتنی بر تجزیه‌وتحلیل علمی، تخصصی، فرهنگی و اجتماعی در شاخص‌های مشخص صورت گیرد.



سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر شناسایی کشاورزان نمونه، افزود: شناسایی کشاورزان نمونه و پیشرو باید با رویکرد حمایت و ارائه پیشنهادات توسعه‌محور به کشاورزان در شهرستان‌ها انجام شود تا این کشاورزان با حمایت و ایجاد انگیزه، ضمن حفظ تولید، به دنبال گسترش تولید در تراز‌های ملی و بین‌المللی حرکت کنند.