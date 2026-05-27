پخش زنده
امروز: -
مردم غیور مازندران در تجمعات شبانه، رمز پیروزی مسلمانان در جهان را وحدت عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هشتاد و هفتمین شب اجتماع عاشقان ولایت مردم غیور و همیشه در صحنه استان مازندران، دیشب در مناطق مختلف استان برگزار شد.
مردم غیور مازندران در این تجمع که بمناسبت آغاز دهه ولایت و امامت برگزار میشود ضمن بیعت با آرمانهای امام راحل و رهبر شهید، حمایت خود را از رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای اعلام کردند.
آنها بر مبارزه با دشمنان این مرز و بوم و در راس آنها آمریکای جنایتکار و اسراییل کودک کش تاکید و رمز پیروزی مسلمانان در جهان را وحدت و ایستادگی عنوان کردند.
خبرنگار ما ایوب رضوانی دیشب به میان تجمع کنندگان مردم ساری در میدان امام حسین (ع) رفت و گزارشی تهیه کرده: