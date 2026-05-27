پخش زنده
امروز: -
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تبریک عید سعید قربان به مردم شریف ایران، بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و بازسازی اعتماد عمومی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در صفحه شخصی خود نوشت: در روزهایی که ایران عزیز بیش از همیشه به همبستگی و بازسازی اعتماد ملی نیاز دارد، اهتمام رئیسجمهور محترم به بازگشایی اینترنت و احیای ثبات ارتباطی، نشانهای روشن از عقلانیت و ایستادن در کنار مردم است.
همچنین تلاشهای دکتر عارف برای ایجاد اجماع ملی و راهبری ستاد ویژه، در کنار همکاری مسئولانه سایر نهادها، نشان داد که میتوان با انسجام، گفتوگو و ارادهای قوی از پیچیدهترین شرایط عبور کرد. ملت ایران شایسته ارتباط آزاد، آیندهای روشن و اقتصادی پویاست و خدمت به این مردم، ادای دین به سرمایه جاودان ایران است.