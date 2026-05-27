مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر ۳۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع را از یک کامیون تانکردار کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و فرآوردههای نفتی، حین گشتزنی هدفمند و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
در بازرسیهای صورت گرفته از این خودرو، مشخص شد که محموله مذکور شامل ۳۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل است که به صورت خارج از شبکه رسمی توزیع حمل میشد.
با هماهنگیهای لازم، خودروی توقیفی به مقر انتظامی منتقل و پروندهای در این خصوص تشکیل شد. متهم با تکمیل مستندات برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
پلیس لرستان با تأکید بر برخورد قاطعانه با قاچاقچیان سوخت، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.