نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی کوتاه نویسندگان و چهره‌های اثرگذار ادبی ایران، دومین بسته محتوایی «به استقبال» را به حمید حسام اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، «به استقبال» عنوان بسته‌های محتوایی جدیدی است که با هدف معرفی مختصر زندگی و مسیر حرفه‌ای نویسندگان و چهره‌های اثرگذار ادبی ایران و همچنین، پیشنهاد آثار شاخص آنها تهیه شده است.

دومین پوستر این مجموعه به حمید حسام، نویسنده شناخته‌شده ادبیات معاصر ایران، اختصاص دارد؛ نویسنده‌ای که آثارش طی سال‌های گذشته با استقبال مخاطبان همراه بوده و تعدادی از آنها هم مورد توجه و تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی واقع شده است. وی از سویی دانش‌آموخته رشته ادبیات فارسی است و از سوی دیگر، دوران جوانی خود را در جبهه‌های جنگ تحمیلی اول سپری کرده و همین امر موجب شد تا حمید حسام، این دو بازو را به کار بگیرد و تمام همّ و غمّ خود را در تدوین و نگارش حماسه‌سازی‌های قهرمانان ملی ایران مصروف کند.

در دومین بسته محتوایی «به استقبال»، آثاری از حمید حسام معرفی شده است که حاصل قلم هنرمندانه و روایت‌گر اوست؛ از «غواص‌ها بوی نعنا می‌دهند» که خاطرات رزمندگان غواص را بیان می‌کند تا «راز نگین سرخ» که راوی زندگانی سردار شهید محمود شهبازی، فرمانده سپاه همدان و جانشین لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) با زبان داستان است. قلم شیوای این نویسنده همدانی با شیرینی کلام شهید علی خوش‌لفظ درآمیخت و «وقتی مهتاب گم شد» را خلق کرد که با استقبالِ گرم کتابخوان‌ترین رهبر دنیا، بدل به یکی از ماندگارترین آثار ادبیات مقاومت شد. «آب هرگز نمی‌میرد» نیز، عنوان اثر جذاب دیگری از حسام است که خاطرات سردار شهید میرزامحمد سُلگی، از فرماندهان لشکر ۳۲ انصارالحسین (ع) را روایت می‌کند و توانست جایزه نخست جشنواره جلال آل احمد را از آنِ خود کند.