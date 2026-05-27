۱۱ شهر کشور از جمله مشهد، تبریز، اصفهان، رشت و اهواز با میزبانی از ۲۶ اثر نمایشی، تلاش دارند چراغ هنر صحنه را در بیرون از پایتخت روشن نگهدارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مشهد این شبها با ۸ اثر، فعالترین شهر نمایشی است. «یوتانازی ۱» (عاشقانهای بیتکرار) و «یوتانازی ۲» (گذشته، حال، آینده) دو اثر نمایشی هستند که این شبها در سالن ایراندخت پردیس تئاتر مایان واقع در احمدآباد روی صحنهاند. هر دو اثر بر اساس نمایشنامههایی از آرش خیرآبادی و با حضور محمد طهان (مدیر و بنیانگذار آکادمی دوبله مشهد) در مقام تهیهکننده، بازیگر و خواننده اجرا میشوند. «یوتانازی ۱» به کارگردانی میترا بابایی و محسن رحیمیون و «یوتانازی ۲» به کارگردانی و دراماتورژی خودِ طهان، از آثار پرفروش مشهد هستند.
در کنار این دو اثر، نمایش «قهوه قجری» نوشته زندهیاد آتیلا پسیانی و به کارگردانی علی نظری، هفتمین دور اجرای خود را در سالن ایراندخت سپری میکند. این نمایش که در جشنواره استانی حدود ۱۰ جایزه کسب کرده، بازخوانی پسیانی از «هملت» شکسپیر است؛ اثری که اجرای آن در سال ۱۳۹۸ با بازی نوید محمدزاده و هوتن شکیبا به دلیل شیوع کرونا ناتمام مانده بود.
دیگر نمایشهای مشهد عبارتند از:
«جمجمهای در کانهمارا»: اثر مارتین مکدونا به دراماتورژی و کارگردانی احسان دلدار (کافه کتاب دلان).
«بوم»: کمدی به نویسندگی و کارگردانی سهیل سهیلی (تماشاخانه استاد حسین نوری).
«اوراد بادهای وحشی سرکش»: اثر تحسینشده جشنواره خراسان رضوی به کارگردانی علیرضا بازشاد (پردیس تئاتر آکتور). بازشاد مضمون اثر را اینگونه توصیف میکند: «تیغ همیشه دست خود انسان است و مسئولیت رخدادهای خوب یا بد، بر عهده خود ماست.»
آثار کودک و نوجوان: «سیرک سیار» (گروه تئاتر خورشید) و «دیو و دختر» (اقتباسی از ماهپیشونی) که از ۸ خرداد اجرا میشوند.
تبریز؛ ۵ نمایش با طعم موسیقی فولکلور
در تبریز، کمدی موزیکال «آرشین مال آلان» به کارگردانی محمد فرشباف در سالن اقبال آذر اجرا میشود که برای مخاطبان یادآور خاطراتی دلنشین است. همچنین نمایش «باشیمداکی سسلر» با مضمونی اجتماعی در پلاتو استاد حمیدی روی صحنه است.
در بخش کودک، نمایش «پینوکیو» به نویسندگی و کارگردانی علی برنون، با استفاده از تکنیکهای عروسکی به آسیبهای فضای مجازی میپردازد و نمایش «پستلی پستان خانم» به کارگردانی بهمن تقیپور فضایی شاد را برای خانوادهها رقم میزند. همچنین «غریب ایله شاه صنم» به کارگردانی محمد ملکیاصل در سالن استاد صیامی، با دغدغه «تغییر نگاه سطحی به موسیقی عاشیقها» به پیوند داستان و موسیقی میپردازد.
اصفهان و ۳ نمایش
در اصفهان، دو نمایش «۶۸ ثانیه بعد از تو» و «اول شخص مفرد» به نویسندگی و کارگردانی امید نیاز و تهیهکنندگی پرویز پرستویی در مجتمع فرشچیان اجرا میشوند. «۶۸ ثانیه بعد از تو» روایتی از عذاب وجدان یک مرد پس از سانحه پرواز ۷۵۲ است و «اول شخص مفرد» داستانِ فیلسوفی عاشقپیشه را روایت میکند. همچنین نمایش «شام خداحافظی» به کارگردانی حسین عبدالهی در تماشاخانه ماه، به بازاندیشی در روابط دوستانه میپردازد.
رشت؛ از بتهوون تا بوکسور
مانیاد رشت میزبان نمایش موزیکال «سرزمین آرزوها» به کارگردانی معین زرتاج است که با رویکردی کودکانه، سعی در ایجاد فضایی آرامشبخش دارد. در تالار مرکزی رشت نیز، نمایش «بتهوون» به کارگردانی جواد مولانیا با بازی گلاره عباسی و سیاوش چراغیپور اجرا میشود. همچنین از ۱۶ خرداد، نمایش «بوکسور» به کارگردانی وحید ارباب، با موضوعی معمایی-جنایی در سالن سایه به روی صحنه میرود.
اهواز و سایر شهرهای ایران
در اهواز، نمایش «اهواز» به کارگردانی وحید فقیهی و «تلومر» به کارگردانی شاهین داستار در تالار آفتاب اجرا میشوند. در دیگر نقاط کشور نیز چراغ تئاتر روشن است:
یزد: «قلب نارنگی» به تهیهکنندگی سینا ساعی.
شیراز: نمایش «بتهوون» در تالار احسان.
کرمان: «مغاک» به کارگردانی جلیل امیری.
سیرجان: کمدی موزیکال «روزی روزگاری دربار ناصرخان».
خُنج: «پزشک نازنین» به کارگردانی محمدجواد عباسی.
شهریار: «دراکولای سکارتولو» در تماشاخانه هفتاک.