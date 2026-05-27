مردم بصیر و انقلابی شهرستان‌های استان تهران در هشتاد و هفتمین شب پیاپی پس از آغاز تجاوزگری دشمنان، با سلاح «ایمان» و فریاد «الله اکبر» به خیابان‌ها آمدند تا ثابت کنند برای صیانت از ایران اسلامی و بیعت با مقام معظم رهبری، میدانی را که با خون شهدا تطهیر شده، هرگز خالی نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پهنای دشت‌های ولایت‌مدار ورامین و قرچک تا ارتفاعات باصلابت دماوند و میادین خروشان اسلامشهر و شهریار، امشب بانگی برخاست که لرزه بر اندام اردوگاه دشمن انداخت. مردم شهرستان‌های استان تهران در هشتاد و هفتمین «قرار شبانه»، خیابان‌ها را به معراج بیداری مبدل کردند.

این تجمعات که از آغاز تهاجم جبهه استکبار و شهادت امام امت، به صورت خودجوش و مستمر شکل گرفته، اکنون در شب هشتاد و هفتم به نمادی از شکست‌ناپذیری ملت ایران بدل گشته است. حاضران با در دست داشتن شب‌نامه‌ها و پرچم‌های مقاومت، فریاد زدند که در نبرد میان حق و باطل، مدرن‌ترین تجهیزات نظامی دشمن در برابر سلاح «ایمان» و بانگ «الله اکبر» کارایی نخواهد داشت.