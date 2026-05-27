مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: سردار شهید فرهاد زاده از شهدای جنگ سوم تحمیلی و شهید شاخص ورزش کشور است که برای توسعه ورزش در خوزستان تلاش فراوانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم در دیدار جمعی از مسئولان ورزش کشور با خانواده سردار شهید محمد فرهادزاده در دزفول، با اشاره به نگاه ویژه وزیر ورزش و جوانان برای تکریم خانواده شهدا بیان کرد: حامل سلام وزیر ورزش به خانواده سردار شهید فرهادزاده هستم.

وی با اشاره به سال‌ها فعالیت سردار شهید فرهادزاده برای توسعه ورزش خوزستان افزود: این سردار شهید که خود ورزشکار بود، مسئولیت‌های متعدد ورزشی از جمله مسئول بسیج ورزشکاران خوزستان و همچنین مسئول هیات‌های کونگ‌فو و رویینگ استان را بر عهده داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، با تجلیل از شهید فرهادزاده و خانواده این شهید، بیان کرد: شهدا الگوی ورزشکاران در میدان‌های مختلف ورزشی برای سرافرازی پرچم جمهوری اسلامی هستند.

رئیس فدراسیون رویینگ جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با اشاره به آشنایی خود با شهید فرهادزاده گفت: با پیگیری‌های این سردار شهید، اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور پیش از جنگ سوم تحمیلی در سد کرخه خوزستان برگزار شد.

محسن شادی، شهادت سردار فرهادزاده را ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه ورزشی خوزستان دانست و افزود: ورزشکاران با پیروی از شهدا در تلاش هستند تا با افتخارآفرینی برای کشور در رقابت‌های ورزشی، دل مردم غیور و قهرمان ایران و خانواده شهدا را شاد کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان دزفول نیز دیدار با خانواده شهید را ادای دین به شهدا دانست و گفت: اهالی ورزش به‌طور قطع راه سردار شهید محمد فرهادزاده را سرلوحه خود قرار خواهند داد.

سردار شهید محمد فرهادزاده از پیشکسوتان ورزش خوزستان بود که سابقه ریاست بسیج ورزشکاران خوزستان، ریاست هیات گونگ‌فو و هنر‌های رزمی خوزستان و سرپرستی هیات روئینگ خوزستان را داشت.

شهید فرهادزاده در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴، در روز‌های ابتدایی جنگ سوم تحمیلی، در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به خاک مقدس جمهوری اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.