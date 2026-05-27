به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این کارآموزان در ۳۳ رشته تحلیف و سوگند یاد کردند و در موارد فنی به قضات و دستگاه قضایی کمک خواهند کرد.

در حال حاضر ۲ هزار و ۸۰۰ کارشناس در ۶۸ رشته در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان فعال هستند.

در حاشیه این مراسم از خانواده معظم شهدای کارشناس تجلیل شد.

سید سعید موسوی نژاد و سرتیپ دوم حسن حمله داری از شهدای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان هستند که در جنگ رمضان و در جریان حملات دشمن صهیونیستی آمریکایی به شهادت رسیدند.