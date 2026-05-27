آئین تحلیف ۲۱۲ تن از کارآموزان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان بر گزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این کارآموزان در ۳۳ رشته تحلیف و سوگند یاد کردند و در موارد فنی به قضات و دستگاه قضایی کمک خواهند کرد.
در حال حاضر ۲ هزار و ۸۰۰ کارشناس در ۶۸ رشته در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان فعال هستند.
در حاشیه این مراسم از خانواده معظم شهدای کارشناس تجلیل شد.
سید سعید موسوی نژاد و سرتیپ دوم حسن حمله داری از شهدای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان هستند که در جنگ رمضان و در جریان حملات دشمن صهیونیستی آمریکایی به شهادت رسیدند.