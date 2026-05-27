پخش زنده
امروز: -
در بسته اصفهان جوان، به موضوع ابلاغ سهمیه تسهیلات قرضالحسنه مسکن وبرخی حمایتها از خانوادههای دارای چند قلو پرداخته شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بانک مرکزی، سهمیه تسهیلات قرضالحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن امسال به خانوادههای دارای یک، دو و بدون فرزند به مبلغ دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را به بانکهای عامل ابلاغ کرد. متقاضیان برای اطلاع از اسامی بانکهای عامل میتوانند به نشانی https://www.cbi.ir مراجعه کنند.
رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در اجرای ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کشور به بیش از ۶۰۰ مادری که فرزند دوم و بیشتر آنها از ۲۴ آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شدهاند، یک دستگاه خودرو از شرکت خودروساز داخلی به قیمت کارخانه به صورت قرعه کشی تخصیص داده شده است.
امیرحسین بانکی پور افزود: با توجه به صف خودروی طرح جوانی جمعیت، پیشنهادی به وزارت صمت مبنی بر قرعه کشی مادران به صورت سالانه و اعلام اسامی قرعه کشی به صورت گروه بندی داده شده است.
کارشناس امورخانواده و بانوان اداره کل بهزیستی استان، با بیان اینکه از دو هزار و ۲۲۰ خانواده ۲ و چند قلو، تا سن ۶ سالگی فرزندانشان حمایت میشود، گفت: حمایت از خانواده دو قلو از دهک یک و ۲ و خانواده سه قلو و بیشتر از دهک ۱ تا ۷ است.
مهناز امامی افزود: پرداخت مستمری، کمک هزینه ودیعه یا خرید مسکن و تسهیلات اشتغال از جمله حمایتهای بهزیستی از خانوادههای دو و چند قلوی زیر پوشش است.