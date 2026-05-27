پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره نگهداری علائم و تجهیزات راههای فارس گفت: ایمنسازی ۸۰ کیلومتر از مسیر پرتردد «شیراز - سپیدان - یاسوج» به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حامد گودرزی بیان داشت: این اقدام با هدف کاهش سوانح جادهای و ارتقای ایمنی مسیرهای ترانزیتی انجام شده است.
گودرزی افزود : در این عملیات، خطکشی مسیر، نوسازی گاردریلها و نصب حفاظهای بتنی (نیوجرسی) در نقاط پرتگاهی با موفقیت اجرا شد ؛ این اقدامات برای هدایت صحیح خودروها و تفکیک جریان ترافیک در نظر گرفته شده است.
سرپرست اداره نگهداری علائم و تجهیزات راههای فارس گفت : افزون بر ۲ هزار و ۵۰۰ عدد تابلوهای اطلاعاتی و انتظامی در این جاده نصب و ساماندهی و یک و نیم کیلومتر روشنایی خطی و ۳ برج روشنایی در تقاطعهای حساس برای افزایش ایمنی در شب راهاندازی شده است.
گودرزی خاطرنشان کرد : پاکسازی حریم راه با هدف افزایش ایمنی توقفهای اضطراری در طول کل مسیر ۸۰ کیلومتری به پایان رسیده است .